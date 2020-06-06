Захарова рассказала об угрозах США в адрес ФРГ

https://static.news.ru/photo/27b2299e-a8c4-11ea-80fc-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол Соединённых Штатов Америки в Германии каждый день угрожает ФРГ, требуя поменять политику государства в области энергетики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, дипломат пытается склонить Берлин к сотрудничеству не с РФ, а с Вашингтоном.

Разногласия между США и ФРГ связаны со строительством газопровода «Северный поток-2».

Колоссальное давление по энергетическим вопросам. Посол США в Берлине каждый день угрожает народу Германии и руководству этой страны тем, что они должны переписать свою политику на энергетическом направлении с России, — рассказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Законопроект о новых санкциях против строителей газопровода 4 июня внесла в Сенат США группа парламентариев, включающая и республиканцев, и демократов. После первого раунда санкций в декабре 2019 года проект покинула швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыло к месту работ.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на европейские автомобили, если Евросоюз не отменит сборы за ввоз лобстеров из США.