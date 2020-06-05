Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами на автомобили

Американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на европейские автомобили, если Евросоюз не отменит сборы за ввоз лобстеров из США.
Трампа возмутило, что канадские лобстеры не облагаются пошлинами ЕС, а автомобили европейских производителей попадают в Америку «бесплатно, что странно», передаёт РИА Новости.
Президент добавил, что на переговорах в прошлом угроза обложить сборами европейский автопром «немедленно приводила к тому, что они отменяли пошлины».
Как писал NEWS.ru, немецкие политики раскритиковали намерение США ввести новые санкции против строителей газопровода «Северный поток — 2». Глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст обвинил Вашингтон в посягательстве на суверенитет Германии.
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