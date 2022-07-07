В Германии констатировали уменьшение военной и финансовой помощи Украине Die Welt: военная и финансовая помощь Украине уменьшается

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Военная и финансовая помощь Украине сократилась несмотря на взятые Западом обязательства, пишет газета Die Welt со ссылкой на Кильский институт мировой экономики в Германии. Отмечается, что самая большая проблема наблюдается в поставках вооружения. Директор исследовательского центра Кристоф Требеш заявил, что Киев больше всего нуждается в ракетных установках и гаубицах.

Не только поставляемое оружие, но и обещанное оружие значительно ниже спроса, сформулированного Украиной. Также поражает в поставках оружия большой разрыв между обещанной и фактически предоставленной поддержкой, — рассказал Требеш.

Эксперт также указал на то, что международные конференции всё больше внимания уделяют программам восстановления Украины, несмотря на бедственное положение дел у украинской армии.

Бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что Украина рискует прекратить существование как страна, если мировые игроки продолжат накачивать её оружием. Он раскритиковал действия западных стран по оказанию Украине военной помощи. По его словам, Вашингтон не собирается отказываться от поставок вооружения Киеву. Он добавил, что Запад не может позволить сражаться до последнего украинца.