В Германии испугались, что Путин закроет «газовый кран» навсегда Bild: в Германии испугались, что Путин закроет «газовый кран» навсегда

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В Германии испугались, что после приостановки работы газопровода «Северный поток» из-за плановых работ по техобслуживанию президент России Владимир Путин примет решение навсегда остановить поставки газа в Европу, пишет немецкое издание Bild. В издании напомнили, что работы на объекте «Газпрома» займут всего 10 дней. При этом журналисты отметили, что геополитическая ситуация в мире изменяется слишком стремительно, чтобы делать долгосрочные прогнозы.

Завтра Путин закроет газовый кран. Но откроет ли он его снова? — сказано в публикации.

Автор материала добавил, что невозможно предсказать дальнейшие отношения между Москвой и Берлином даже за эти 10 дней.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр ранее рассказал про решение властей составить списки компаний, которые получат природный газ в приоритете в случае прекращения поставок топлива из России. Глава ведомства уточнил, что в рамках этого плана внимательно изучается деятельность каждой компании.

После этого будет принято решение о сокращении потребления энергии одними компаниями, а также сохранении текущих темпов потребления для других. Он напомнил, что правительство страны заморозило потребительские цены на газ до конца 2022 года.