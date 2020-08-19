В Германии ищут добровольцев, которым будут просто так раздавать деньги

https://static.news.ru/photo/7fea88ea-e23f-11ea-8ee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Global Look Press

Учёные в Германии запустили пилотный проект под названием «Базовый доход». Участникам эксперимента будут просто так раздавать 1200 евро в месяц в течение трёх лет. Исследование призвано выяснить, как получаемые деньги влияют на работу, жизнь и здоровье людей: станут ли они, например, более ленивыми или более творческими.

Эксперимент проводят Немецкий институт экономических исследований (DIW) совместно с ассоциацией «Мой базовый доход» и исследователями института Макса Планка и Кёльнского университета. Сейчас они ищут добровольцев. Единственное базовое требование для участия: кандидаты должны быть старше 18 лет и иметь основное место жительства в Германии.

Основываясь на статистических характеристиках, DIW выбирает 120 участников из миллиона заявок, независимо от того, есть ли у них источники дохода. Контролировать их расходы не будут — специалисты лишь станут отслеживать изменения в их поведении. Для сравнения учёные будут также наблюдать за другой группой из 1380 человек, которым деньги выдаваться не будут.

Исследование финансируется за счёт пожертвований.

Похожий эксперимент ранее провели в Финляндии. Проект длился два года и оказался провальным — исследователи пришли к выводу, что раздача денег не влияет на рост рынка труда.

Дискуссии о безусловных базовых выплатах всем граждан стали вновь актуальны из-за вызванного пандемией кризиса. Тогда власти разных стран, включая Германию, предоставили населению, что называется «вертолётные деньги». В России такие меры не одобрили, писал NEWS.ru.