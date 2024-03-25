В ГД рассказали, как США выгораживают Киев заявлениями про ИГ Депутат Швыткин: слова США об атаке ИГ на «Крокус» призваны выгородить Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Слова американского сенатора Марко Рубио о том, что теракт в «Крокус Сити Холле» связан с выводом войск США из Афганистана, призваны отвлечь внимание от реальных заказчиков атаки, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Юрий Швыткин. Сам Рубио утверждает, что именно после отвода американских военных на афганской территории набрало силу местное ответвление «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

За терактом стоят спецслужбы Украины при непосредственной координации Британии и Соединенных Штатов Америки. Заявление Рубио — это попытка выгородить и режим Зеленского, и непосредственно Штаты как координатора зла, которое они совершили, — считает Швыткин.

Он напомнил, что именно США и Великобритания в свое время стояли у истоков создания ИГ, при этом Россия сегодня делает все возможное в сфере борьбы с терроризмом — прежде всего, на своей территории.

Сотрудники ФСБ и других правоохранительных органов как проводят задержания участников ИГ и других организаций, запрещенных в России, так и находят различные схроны вооружений. Работа со стороны спецслужб в этом направлении ведется постоянно, — пояснил собеседник.

После теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта, канал CBS заявил, что у американских спецслужб есть разведданные, доказывающие причастность ИГ к атаке. При этом президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам сообщил, что террористы, бежавшие с места преступления, были пойманы, когда направлялись к границе с Украиной — там для них было подготовлено «окно».