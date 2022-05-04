В «Газпроме» заявили об увеличении заявок на поставки газа из России на 43%

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Заявки потребителей из Европы на поставку российского газа транзитом через Украину увеличились на 43%, заявил пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов. В своём Telegram-канале он также отметил, что после того как компания приостановила поставки газа на территорию Польши, страна стала получать энергоресурсы из России физическим реверсом из Германии.

Одновременно на этой неделе в среднем на 43% увеличились заявки европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину, — заявил представитель «Газпрома».

26 апреля «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр напомнил, что потребители были своевременно уведомлены об изменении схемы расчётов.

Позже премьер Болгарии Кирил Петков назвал такое решение «Газпрома» «рэкетом и шантажом». Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский, в свою очередь, заявил, что Варшава больше не будет покупать газ в России. Он пообещал, что в республике не возникнет дефицита газа. По его словам, страна будет обеспечена газом за счёт собственной добычи и поставок с других направлений.