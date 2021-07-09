В Гаити утвердили временного президента

Председатель сената Гаити Жозеф Ламбер утверждён временным президентом страны. Об этом сообщает портал Juno7.

Сенат утвердил кандидатуру Ламбера в пятницу, 9 июля, абсолютным большинством голосов. Теперь он должен принести присягу в парламенте.

Согласно конституции республики, если глава государства становится не способен исполнять свои обязанности после четвёртого года правления, временного главу избирает парламент. Он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. При этом временный президент исполняет обязанности до конца пятилетнего срока.

До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером

Убийство Жовенеля Моиза произошло в ночь на среду, 7 июля. Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. Его супруга находится в критическом состоянии. По мнению властей страны, нападение совершил вооружённый отряд, состоявший из иностранцев. Ситуацию взяли под контроль полиция и вооружённые силы Гаити.