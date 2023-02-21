В ФСБ предупредили о «спящей» террористической угрозе для Турции Сотрудник ФСБ: спящие ячейки «Вилаята Хорасан» угрожают безопасности Турции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Безопасности Турции в настоящее время угрожают так называемые «спящие» ячейки «Вилаята Хорасан» (филиала запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», ИГ). Об этом РИА Новости рассказал неназванный сотрудник ФСБ России. Согласно утверждению собеседника агентства, террористы перемещают свои силы на фоне военного поражения в сирийско-иракской зоне, а представители США, «заинтересованные в разжигании конфликтных зон», в том числе в Центральной Азии, якобы активно используют их для реализации собственных геополитических задач.

Для реализации нападений «Вилаятом»* массово привлекаются выходцы из стран Центрально-Азиатского региона. Их переправка в Афганистан в основном осуществляется через Турцию, которая выполняет роль неофициального транспортного хаба. Более того, в этой стране создаются «спящие» ячейки джихадистов, в результате под угрозой находится безопасность и самой Турецкой Республики, — заявил анонимный источник агентства.

Он также добавил, что «конструктивное взаимодействие» ФСБ РФ с иностранными партнерами из центральноазиатского региона позволяет вскрывать планы террористов и пресекать их деятельность.

Ранее сообщалось, что в Калужской области предотвратили теракт, который приверженцы «Исламского государства» планировали совершить на местном химзаводе. Сторонники ИГ намеревались подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами. Двое из них оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы.