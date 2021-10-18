В ФРГ раскритиковали решение России приостановить сотрудничество с НАТО

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас критично оценил решение России приостановить работу дипломатического представительства при НАТО. Он считает, что это осложнит отношения между Москвой и Берлином, сообщает Reuters.

Глава ведомства отметил, что ранее Москва демонстрировала готовность к переговорам, однако сейчас её действия серьёзно навредили диалогу. Маас признал, что задача ещё более усложнилась, хотя и ранее отношения между Россией и НАТО были трудными. По словам министра, ФРГ всегда стремилась к диалогу с РФ.

Мы всё больше и больше должны признавать, что Россия, похоже, больше не желает переговоров, — заявил дипломат, назвав прискорбным решение Кремля.

Ранее сообщалось, что Россия с начала ноября приостановит работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Об этом на пресс-конференции 18 октября сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, для связи с Альянсом останется посол в Бельгии.

Североатлантический альянс до этого дал российским дипломатам, лишённым аккредитации при НАТО, время до конца месяца, чтобы покинуть Брюссель. Они, по мнению Альянcа, являются офицерами российской разведки, о статусе которых не было уведомлено.