В Финляндии начался дефицит кофейных зёрен из-за блокировки Суэцкого канала

https://static.news.ru/photo/1040f95e-8fcb-11eb-b397-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Авария контейнеровоза Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале, вызвала волнения в мировой экономике из-за того, что оказался заблокирован один из самых интенсивных торговых путей. В Финляндии эту ситуацию назвали причиной дефицита кофейных зёрен в стране.

Как пишет Helsingin Sanomat, если в ближайшее время канал не разблокируют, в Финляндии начнутся серьёзные проблемы с поставками зёрен кофе. Дело в том, что среди судов, которые попали в эту пробку, оказалось несколько кораблей, которые везли этот товар в порты скандинавского государства.

Кроме того, издание сообщает об экспортном коллапсе в стране. На 20 судах, стоящих в очереди у Суэцкого канала, находится более 250 контейнеров со свининой финского производителя. Мясо должно было быть доставлено в ряд азиатских государств.

Ранее NEWS.ru писал, что севший на мель контейнеровоз Ever Given «не пускает» несколько сотен судов в Суэцкий канал. В «пробке» стоят 369 судов, из них 25 — нефтеналивные танкеры. Ever Given стоит поперёк транспортной коммуникации, рассказал 28 марта руководитель управления водной магистрали Египта Усама Рабиа.