В Финляндии начался дефицит кофейных зёрен из-за блокировки Суэцкого канала

Авария контейнеровоза Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале, вызвала волнения в мировой экономике из-за того, что оказался заблокирован один из самых интенсивных торговых путей. В Финляндии эту ситуацию назвали причиной дефицита кофейных зёрен в стране.
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Кроме того, издание сообщает об экспортном коллапсе в стране. На 20 судах, стоящих в очереди у Суэцкого канала, находится более 250 контейнеров со свининой финского производителя. Мясо должно было быть доставлено в ряд азиатских государств.
Ранее NEWS.ru писал, что севший на мель контейнеровоз Ever Given «не пускает» несколько сотен судов в Суэцкий канал. В «пробке» стоят 369 судов, из них 25 — нефтеналивные танкеры. Ever Given стоит поперёк транспортной коммуникации, рассказал 28 марта руководитель управления водной магистрали Египта Усама Рабиа.