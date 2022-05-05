В Эстонии призвали ЕС к подготовке седьмого пакета антироссийских санкций Глава МИД Эстонии Лийметс призвала ЕС к подготовке седьмого пакета антироссийских санкций

Эва-Мария Лийметс / Фото Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала ЕС не останавливаться на шестом пакете антироссийских санкций, а сразу начинать готовить седьмой пакет. По её словам, в нём должны быть затронуты те сектора российской экономики, по которым прежде в ЕС не договорились, сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

Важно начать обсуждение тех областей экономики РФ, тех секторов, о которых мы ещё не смогли договориться. Такое движение, шаг за шагом, сейчас имеется, и это самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций, — подчеркнула Лийметс.

Она добавила, что при принятии антироссийских санкций Евросоюз показал единство и важно не останавливаться.

Ранее стало известно, что Евросоюз согласует шестой пакет антироссийских санкций до конца текущей недели либо не позднее 9 мая, сообщил Bloomberg, ссылаясь на дипломатов ЕС. Отмечалось, что Венгрия и Словакия категорически не согласны со сроками по отказу от российской нефти.