Bloomberg: Евросоюз согласует шестой пакет санкций до 9 мая

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Евросоюз согласует новый пакет антироссийских санкций до конца текущей недели, либо не позднее 9 мая, передаёт агентство Bloomberg ссылаясь на дипломатов ЕС. Отмечается, что Венгрия и Словакия категорически не согласны со сроками по отказу от российской нефти.

Блок (Евросоюз. — NEWS.ru) планирует завершить работу над пакетом (санкций. — NEWS.ru) к концу недели или, по крайней мере, к 9 мая, — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто убеждён, что шестой пакет санкций Евросоюза, предусматривающий абсолютное эмбарго на импорт российской нефти, станет губительным для венгерской экономики. По его словами, венгерские власти смогли бы поддержать отказ от энергетических ресурсов России при условии, что поставки по трубопроводам продолжатся.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что шестой пакет антироссийских санкций ЕС предполагает отказ от закупок российской нефти в течение полугода, а прекращение импорта нефтепродуктов — к концу года. Предполагается, что у Словакии и Венгрии будет 20 месяцев на то, чтобы отказаться от ввоза российской нефти.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что новый пакет антироссийских санкций также предусматривает отключение от SWIFT новых банков РФ и меры «за дезинформацию».