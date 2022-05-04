В Венгрии назвали последствия введения эмбарго на импорт нефти из России МИД Венгрии: эмбарго на поставки нефти из России приведёт к экономическому краху

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза, предусматривающий абсолютное эмбарго на импорт российской нефти, станет губительным для венгерской экономики. Дипломат подчеркнул, что венгерские власти смогли бы поддержать отказ от энергетических ресурсов России при условии, что поставки по трубопроводам продолжатся, пишет РИА Новости. По словам Сийярто, только в этом случае Будапешт смог бы согласиться на введение ограничений против поставок российской нефти. При ином раскладе энергетическая безопасность Венгрии останется под вопросом, добавил дипломат.

Брюссельские ограничения (шестой пакет санкций — News.ru) разрушил бы безопасность энергоснабжения Венгрии, и поэтому в нынешней форме мы поддержать пакет не можем. Венгрия только тогда могла бы согласиться на эти санкционные меры, если бы для поставок нефти, поступающей по трубопроводам, сделали бы исключение из ограничений. В этом случае энергобезопасность Венгрии была бы сохранена, — заявил Сийярто.

Ранее представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Еврокомиссия передала Совету ЕС на утверждение шестой пакет санкций против России. Новые рестрикции могут коснуться ряда российских банков, которым грозит отключение от системы международных платежей SWIFT, а также трёх крупных компаний Белоруссии. Пакет санкций будет предусматривать поэтапный отказ европейских стран от российской нефти.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций будет включать в себя ограничения на импорт российской нефти, а также рестрикции «за дезинформацию». По данным Politico, Европейская комиссия предложит отключить Московский кредитный банк (МКБ) и Россельхозбанк от SWIFT.