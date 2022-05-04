Еврокомиссия передала в Совет ЕС шестой пакет санкций против России

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Еврокомиссия передала Совету ЕС на утверждение шестой пакет санкций против России, заявил представитель ЕК Эрик Мамер. Новые рестрикции могут коснуться ряда российских банков, которым грозит отключение от системы международных платежей SWIFT, а также трёх крупных компаний Белоруссии. Пакет санкций будет предусматривать поэтапный отказ европейских стран от российской нефти, передаёт RT.

То, что сегодня представила (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — NEWS.ru) — это предложение по пакету санкций, которое было направлено Совету, — сказал Мамер.

Ранее глава европейского дипломатии Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций будет включать в себя ограничения на импорт российской нефти, а также рестрикции «за дезинформацию». По данным Politico, Европейская комиссия предложит отключить Московский кредитный банк (МКБ) и Россельхозбанк от SWIFT.