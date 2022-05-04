Politico: ЕС рассмотрит отключение МКБ и Россельхозбанка от SWIFT

Европейская комиссия готова предложить в рамках шестого пакета антироссийских санкций отключение Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT, сообщила газета Politico со ссылкой на четырёх дипломатов Евросоюза.

По их сведениям, новые санкции также будут приняты в отношении Сбербанка.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель ранее заявил, что новый пакет антироссийских санкций будет включать в себя ограничения на импорт российской нефти. Он отметил, что в шестой пакет санкций также будет входить отключение от SWIFT новых банков и санкции «за дезинформацию».

Немецкий канцлер Олаф Шольц также заявил, что антироссийские санкции могут быть отменены после достижения согласия между Киевом и Москвой.

При этом вторая по величине банковская группа Германии DZ Bank Group возобновила операции с российскими банками, исключениями стали финансовые организации, находящиеся под западными санкциями. Со Сбербанком платёжные операции больше не проводятся.