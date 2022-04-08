В ЕС рассматривают вопрос о существенном ограничении выдачи виз россиянам

Страны ЕС могут существенно ограничить выдачу виз россиянам. Однако в Еврокомиссии отметили, что каждая страна принимает такое решение в индивидуальном порядке, пишут «Известия».
В Еврокомиссии
Прежде всего мы бы хотели подчеркнуть, что наши санкции не направлены против граждан России. Тем не менее, что касается виз, это решение принимает каждая страна — член ЕС отдельно, — приводит газета ответ ЕК.
У членов Евросоюза на самом деле есть возможности для усложнения или прекращения выдачи долгосрочных виз и видов на жительство, согласно положениям национального законодательства.
Однако, когда речь идёт о выдаче краткосрочных виз, государства-члены должны рассматривать каждое заявление по существу, — отмечают в ЕК.
Некоторые страны, включая Чехию, Латвию и Литву, уже перестали выдавать визы почти всем россиянам. На данный момент в штатном режиме и без затруднений выдают россиянам визы Греция, Италия, Франция и другие страны ЕС.
Ранее правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий упразднить упрощённый визовый режим для чиновников ЕС и ряда недружественных стран. В документе предлагается приостановить действие положений Соглашения между Россией и Евросоюзом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и ЕС.