В ЕС рассматривают вопрос о существенном ограничении выдачи виз россиянам

Страны ЕС могут существенно ограничить выдачу виз россиянам. Однако в Еврокомиссии отметили, что каждая страна принимает такое решение в индивидуальном порядке, пишут «Известия».

В Еврокомиссии считают , что все решения по краткосрочным туристическим визам надо принимать «по существу».

Прежде всего мы бы хотели подчеркнуть, что наши санкции не направлены против граждан России. Тем не менее, что касается виз, это решение принимает каждая страна — член ЕС отдельно, — приводит газета ответ ЕК.

У членов Евросоюза на самом деле есть возможности для усложнения или прекращения выдачи долгосрочных виз и видов на жительство, согласно положениям национального законодательства.

Однако, когда речь идёт о выдаче краткосрочных виз, государства-члены должны рассматривать каждое заявление по существу, — отмечают в ЕК.

Некоторые страны, включая Чехию, Латвию и Литву, уже перестали выдавать визы почти всем россиянам. На данный момент в штатном режиме и без затруднений выдают россиянам визы Греция, Италия, Франция и другие страны ЕС.

Ранее правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий упразднить упрощённый визовый режим для чиновников ЕС и ряда недружественных стран. В документе предлагается приостановить действие положений Соглашения между Россией и Евросоюзом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и ЕС.