В Ереване возобновились протесты против Пашиняна

Фото Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

В Ереване возобновились протесты оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На 19 мая у протестующих запланирован ряд акций, передаёт РИА Новости. Активисты уже перекрыли перекресток улиц Московян и Терьяна.

По словам зампредседателя парламента Ишхана Сагателяна, будет проведено шествие от окраин к центру армянской столицы, в котором примут участие восемь групп протестующих. Ещё один митинг запланирован на вторую половину дня, он начнётся в 18:00 мск.

Двумя днями ранее оппозиция устроила митинг у резиденции Пашиняна. По словам организаторов, за три часа утренних акций были задержаны около 600 человек. В полиции заявили, что число задержанных составило 414 человек. 18 мая сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 277 протестующих.

Акции протеста в Армении продолжаются с 25 апреля. Их участники требуют отставки премьера после его заявления о намерениях заключить мирное соглашение с Баку и начать процесс делимитации армяно-азербайджанской границы.