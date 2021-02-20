В Ереване протестующие подошли к зданию правительства

https://static.news.ru/photo/5c0ae374-7395-11eb-949a-96000091f725_660.jpg Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

Многотысячная толпа участников акции протеста, которая проходит в центре Еревана, подошла к зданию правительства Армении. Люди требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Шествие сторонников оппозиционной партии «Движение спасения родины» началось с площади Свободы. Лидеры протеста потребовали отставки Пашиняна, которого обвиняют в капитуляции перед Азербайджаном в ходе карабахского конфликта.

Участники акции вышли на улицу несмотря на снежную погоду. Они размахивали флагами Армении и выкрикивали лозунги. Шествие оппозиционеров перекрыло центральные улицы Еревана. При этом сотрудники полиции оцепили здание правительства, сообщает РЕН ТВ.

Протесты с требованием об отставке премьера проходят в Армении с ноября. Пашиняна критикуют за исход военного конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что нынешнему правительству республики необходимо уйти в отставку. По его словам, это является единственным решением внутриполитического кризиса, так как очень сложно продолжать работу, когда «ты проиграл». писал NEWS.ru.