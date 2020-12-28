Президент Армении заявил, что правительству нужно уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/2031fd22-490d-11eb-b14b-fa163e074e61_660.jpg Армен Саркисян Фото: president.am

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что нынешнему правительству республики необходимо уйти в отставку.

По его словам, это является единственным решением внутриполитического кризиса, так как очень сложно продолжать работу, когда «ты проиграл».

В первую очередь, это надо премьеру, — подчеркнул он во время встречи с представителями общественности в городе Гюмри на севере республики.

Саркисян отметил, что каждый новый день будет приносить очередные трудности, в том числе вопросы беженцев, еды, топлива и пандемии коронавируса.

Необходимо профессиональное правительство для решения проблем. А остальные политические деятели пусть готовятся к выборам через год или полтора года, — сказал глава Армении.

Он добавил, что республике нужна консолидация людей и появление новых, особенно молодых, политиков, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на главной площади столицы республики.

Протесты с требованием об отставке премьера проходят в Армении уже более месяца. Пашиняна критикуют за исход военного конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.