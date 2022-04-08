18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В ЕК заявили о рассмотрении заявки Украины на вступление в ЕС к лету

19:50, 08 апреля 2022
В ЕК заявили о рассмотрении заявки Украины на вступление в ЕС к лету Урсула фон дер Ляйен с визитом в Киеве Фото: Michael Fischer/dpa/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Заявку Украины на вступление в Евросоюз рассмотрят уже к лету 2022 года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что украинскую заявку на вступление в Евросоюз поддержала Ирландия. Об этом заявил премьер-министр страны Михол Мартин.

Президент Украины Владимир Зеленский спустя несколько дней после начала военной спецоперации ВС РФ на Украине призвал Евросоюз принять решение о членстве его страны в сообществе. По его словам, нынешняя ситуация является самым подходящим моментом для этого. Украинский лидер добавил, что его страна «с оружием в руках борется» за свободу и европейское будущее.

Ранее стало известно, что представители стран — членов Евросоюза — открыли длительную процедуру рассмотрения заявок на вступление в ЕС, поданных Украиной, Грузией и Молдавией. Теперь Европейская комиссия должна опубликовать свою точку зрения. Затем 27 государств решат, одобряют ли они Киеву, Тбилиси и Кишинёву оформление статуса кандидатов на вступление.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео