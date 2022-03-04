В ЕК допустили вероятность отключения Сбербанка от SWIFT

Сбербанк может быть отключён от международной межбанковской системы SWIFT, заявил первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс в эфире французского радио France Inter. Он также сообщил, что представит меры, которые помогут избавиться от энергетической зависимости от России.

Мы достаточно далеко пошли с санкциями в отношении России. В нашем распоряжении остаётся ещё несколько инструментов. Наиболее важный для России банк — Сбербанк. Мы могли бы отключить его от системы SWIFT. Такая возможность по-прежнему существует, — сказал Тиммерманс.

По его словам, Европе необходимо ответить на «российскую агрессию». Для этого европейским странам нужно проявить единство и солидарность.

В этот сложный для Европы момент мы должны показать европейским гражданам свою способность реагировать на возникающие вызовы, поскольку речь идёт не только о будущем Украины, но и о будущем всего Европейского континента, — сказал представитель ЕК.

Ранее сообщалось, что власти ЕС отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Внутри страны эти организации смогут функционировать без ограничений.

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что готовы добавить к списку ещё два банка.

Международная система передачи межбанковских платежей SWIFT позволяет осуществлять быстрый и защищённый обмен данными о переводах, платежах и обмене ценными бумагами. Система работает на основе сети SWIFTNet по принципу Интернета.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация по «демилитаризации» Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.