Бывший глава украинской разведки утонул в Египте

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Во время дайвинга на территории Египта утонул бывший руководитель украинской Службы внешней разведки Виктор Гвоздь. Об этом стало известно в пятницу, 28 мая. Сначала данные сведения появились в СМИ со ссылкой на источники. Потом информацию в разговоре с журналистами подтвердил заместитель руководителя МИД Украины Евгений Енин. Его слова передаёт агентство УНН.

Прежде в прессе были обнародованы сведения, согласно которым тело мужчины обнаружили на берегу моря на курорте Дахаб. Специалисты провели сердечно-лёгочную реанимацию. Гвоздя оперативно доставили в медицинское учреждение. Там бывший глава украинской разведки и скончался.

Через некоторое время смерть мужчины подтвердил Енин.

К сожалению, это правда, — сказал он по поводу кончины Гвоздя.

Покойный возглавлял Службу внешней разведки Украины с 2014-го по 2016 год.

Ранее стало известно, что лётчик-испытатель Герой России Тайгиб Толбоев скончался на 65-м году жизни, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

Уроженец Дагестана, окончивший Ейское высшее военное авиационное училище, Толбоев испытал более 50 типов и модификаций самолётов и вертолётов. Также участвовал в испытаниях ракетного вооружения.