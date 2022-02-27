В ДНР заявили о взятии под контроль Старомарьевки

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики отчитались о взятии под контроль посёлка Старомарьевка и ещё 19 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем ВСУ. Идут бои за Талаковку, Каменку и Волноваху, сообщает РЕН ТВ.

Освобождены 19 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем ВСУ: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка, — говорится в сообщении.

Осенью 2021 года украинские силовики захватили посёлок Старомарьевка, находящийся на линии соприкосновения в Донбассе. Посёлок находился в так называемой серой зоне и был демилитаризован — его тогда не контролировали ни ВСУ, ни ДНР.

О появлении в населённом пункте украинских военных сообщалось ещё в конце октября. Позже власти ДНР заявили, что более 30 жителей посёлка являются гражданами России.

Украинские военные ранее потеряли контроль над Станицей Луганской, Крымским и Марковкой в Луганской области.