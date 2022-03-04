В ДНР за сутки при обстрелах погиб один мирный житель

В ДНР за сутки в результате обстрелов погиб один мирный житель, ещё 11 человек получили ранения, среди них три ребёнка, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём Telegram-канале. По его данным, за сутки ВСУ 26 раз открыли огонь по территории республики.

За прошедшие сутки погиб один и ранено 11 мирных жителей, из них три ребёнка 2005, 2012 и 2020 г.р., — говорится в сообщении.

Из-за обстрелов повреждено 27 домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры на Горловском и Донецком направлениях.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР рассказали, что с момента начала специальной операции установлен контроль над 36 населёнными пунктами. Все они вошли в зону влияния и ответственности районов ДНР. В настоящее время ведутся активные действия по освобождению от националистов городов Волноваха и Мариуполь.

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