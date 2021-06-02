«Cмело и круто»: в Дании журналистка занялась сексом во время эфира

26-летняя датская журналистка Луиза Фишер, работающая на радиостанции Radio4, занялась сексом с посетителем клуба свингеров во время репортажа. Звуки интимной близости вошли в двухминутный сюжет о событии, сообщает «Ридус».
Датчанка
У меня нет партнёра, это определённо облегчило мне задачу. Моя мама считает, что это смешно, а отец сказал, что это действительно круто. Большинство отзывов на мой репортаж были очень позитивными. Люди думают, что это было смело и круто, — рассказала Фишер.
По её словам, некоторые слушатели считают, что она переступила черту в журналистике.
Представители радиостанции заявили, что не требовали от девушки заниматься сексом и это была полностью её инициатива. В редакции подчеркнули, что одобряют такой шаг Луизы Фишер.
Ранее бывшая участница девичьей популярной группы «Ранетки» Елена Третьякова рассказала в социальной сети Instagram о травмирующем сексуальном опыте, который поломал её женственность и психику. По её словам, интимная связь произошла с одним из руководителей коллектива, когда артистка находилась «под эмоциональным давлением» и в состоянии «очень сильного» алкогольного опьянения.