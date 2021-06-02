«Cмело и круто»: в Дании журналистка занялась сексом во время эфира

https://static.news.ru/photo/2e6ce560-c3aa-11eb-9de7-96000091f725_660.jpg Луиза Фишер Фото: Louise Fischer/facebook.com

26-летняя датская журналистка Луиза Фишер, работающая на радиостанции Radio4, занялась сексом с посетителем клуба свингеров во время репортажа. Звуки интимной близости вошли в двухминутный сюжет о событии, сообщает «Ридус».

Датчанка приехала на открытие клуба Swingland в городе Исхой. Изначально она не планировала заниматься сексом, а лишь хотела расспросить посетителей о впечатлениях, но в ходе беседы с мужчиной изменила своё мнение.

У меня нет партнёра, это определённо облегчило мне задачу. Моя мама считает, что это смешно, а отец сказал, что это действительно круто. Большинство отзывов на мой репортаж были очень позитивными. Люди думают, что это было смело и круто, — рассказала Фишер.

По её словам, некоторые слушатели считают, что она переступила черту в журналистике.

Представители радиостанции заявили, что не требовали от девушки заниматься сексом и это была полностью её инициатива. В редакции подчеркнули, что одобряют такой шаг Луизы Фишер.

Ранее бывшая участница девичьей популярной группы «Ранетки» Елена Третьякова рассказала в социальной сети Instagram о травмирующем сексуальном опыте, который поломал её женственность и психику. По её словам, интимная связь произошла с одним из руководителей коллектива, когда артистка находилась «под эмоциональным давлением» и в состоянии «очень сильного» алкогольного опьянения.