«В чистом виде спецоперация»: в блокаде Калининграда увидели сговор стран Экономист Хазин: торговую блокаду Калининграда Литва спланировала совместно с Польшей

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Торговая блокада Калининграда спланирована Литвой вместе с Польшей, заявил экономист Михаил Хазин в разговоре с ИА SM-News. Это настоящая спецоперация, цель которой — отвлечь внимание от польских войск, готовых зайти на Украину, считает он.

Вильнюс это делает по договоренности с Варшавой. Цель этой спецоперации — обеспечить подготовку к захвату Украины поляками. Им надо оттянуть нашу российско-белорусскую группировку, которая стоит на границах с Украиной с одной единственной целью — не допустить, чтобы польские войска вошли на украинскую территорию. <...> Это в чистом виде классическая военная спецоперация, — сказал Хазин.

Кроме того, по мнению экономиста, в планировании операций участвует и Великобритания.

О решении Литвы прервать транзит некоторых товаров в Калининградскую область стало известно на прошлой неделе. Были прекращены перевозки товаров, попавших под санкции Евросоюза, по железной дороге. По словам президента страны Гитанаса Науседы, запрет на ввоз товаров не входит в зону ответственности Литвы, эта проблема касается Евросоюза и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о решительном настрое России в ситуации вокруг Калининграда. По его словам, в настоящее время идёт анализ происходящего.