В Чехии женщина повесила флаг ЧВК «Вагнер» возле дома Czech Radio: жительница Зноймо установила флаг ЧВК «Вагнер» возле дома, ведется проверка

Фото: Siegra Asmoel / imagebroker.com / Global Look Press

Жительница чешского города Зноймо Люция Брихтова установила флаг ЧВК «Вагнер» около дома на своем участке, сообщает Czech Radio. По информации издания, женщина является активной сторонницей Россией и регулярно поддерживает Москву. Журналисты добавили, что местные правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Полиция знакома с этим случаем. Ведется проверка, — рассказал изданию представитель чешской полиции Давид Чалоупка.

Сама женщина заявила, что не считает свой поступок противоправным, так как флаг не демонстрирует запрещенную в Европе символику.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что пассажирку самолета компании «Победа», летящего по маршруту Москва — Владивосток, задержали после приземления самолета за чтение книги на украинском языке. По информации канала, у женщины также обнаружили значки и наклейки с украинским флагом на куртке, рюкзаке и телефоне. Ей грозит ответственность по статье о дискредитации ВС РФ. По данным «Осторожно, Москва», задержанной оказалась 34-летняя жительница столицы. Другие пассажиры пожаловались на женщину начальнику аэропорта из-за того, что та часто просила воду у стюардесс, постоянно ходила в туалет и читала книгу на украинском языке.