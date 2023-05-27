Пассажирку самолета из Москвы задержали за чтение книги на украинском языке «Осторожно, Москва»: пассажирку самолета задержали за чтение книги на украинском языке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирку авиарейса компании «Победа», летящего по маршруту Москва — Владивосток, задержали после приземления самолета за чтение книги на украинском языке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По информации канала, у женщины также обнаружили значки и наклейки с украинским флагом на куртке, рюкзаке и телефоне. Ей грозит ответственность по статье о дискредитации ВС РФ.

По данным «Осторожно, Москва», задержанной оказалась 34-летняя жительница столицы. Другие пассажиры пожаловались на женщину начальнику аэропорта из-за того, что та часто просила воду у стюардесс, постоянно ходила в туалет и читала книгу на украинском языке. Полицейские встретили москвичку уже у трапа в аэропорту Владивостока и отвезли ее в отделение. Действия женщины проверяют.

Ранее жительница Западного административного округа Москвы заявила в полицию на 83-летнюю соседку, увидев в окне ее квартиры «флаг Украины». Как стало известно, пенсионерка, на которую написали донос, занимается разведением цветов. Чтобы уберечь стоящие на подоконнике растения от яркого солнца, она использовала два куска картона. Женщина установила их между цветочными горшками и оконной рамой. Со стороны квартиры листы картона белого цвета, а с внешней — желтого и синего.