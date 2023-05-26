Москвичка заявила в полицию на соседку из-за «флага Украины» в окне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Западного административного округа Москвы заявила в полицию на 83-летнюю соседку, увидев в окне ее квартиры «флаг Украины», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Сотрудники МВД проводят проверку по факту обращения.

Как стало известно каналу, пенсионерка, на которую написали донос, занимается разведением цветов. Чтобы уберечь стоящие на подоконнике растения от яркого солнца, она использовала два куска картона. Женщина установила их между цветочными горшками и оконной рамой. Со стороны квартиры листы картона белого цвета, а с внешней — желтого и синего.

Полицейские в ходе проверки изъяли листы картона, а также опросили жильцов дома. Семья пенсионерки назвала произошедшее недоразумением.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала водителя, наклеившего на бампер своей машины скотч в цветах флага Украины. На него также пожаловались соседи. По словам мужчины, «флаг Украины» у него получился случайно, когда он попытался скрыть скотчем дефект на бампере.

Некоторое время назад на жительницу Москвы Анастасию Чернышову составили административный протокол о дискредитации российской армии. Девушка готовит торты, в том числе с антивоенными надписями, и публикует их снимки в Сети.