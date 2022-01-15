В Британии заявили, что Россия завершила эпоху военного лидерства США

Российский ВПК опережает США по продажам военной авиации. Этим завершается эпоха лидерства Пентагона на рынке оружия, пишет арабоязычное британское издание Rai Al Youm.

Главными причинами, по которым США остались позади РФ, называются неспособность американских истребителей пятого поколения удержать лидерство из-за технического несовершенства, а также прорыв Москвы в создании ЗРК С-400 и С-500, способных перехватывать и уничтожать большинство, если не все, типов боевых самолётов оппонента.

США потребуется не меньше 20 лет, чтобы разработать новое поколение истребителей класса F, не говоря уже о сотнях миллиардов долларов, в то время как России нужно лишь несколько лет на модернизацию своего ракетного арсенала и десятки миллиардов долларов, — говорится в материале издания.

Особое внимание уделяется развитию российского арсенала сверхзвуковых ракет. Подчеркивается, что за ними будущее военно-промышленного комплекса. Авторы напоминают, что новейшие ракеты РФ, скорость которых в 10 раз превышает скорость звука, произвели революцию в контроле над воздушным пространством.

Ранее госкорпорация «Ростех» опубликовала фотографии полёта стратегического ракетоносца Ту-160М. Самолёт взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев».

Ту-160 — самый крупный и мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт с изменяемой геометрией крыла. Ту-160М — это модернизированный вариант Ту-160, программа их воспроизводства была развёрнута по решению президента РФ Владимира Путина. Самолёт сохранил внешний облик предшественника, но был создан на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий.