Опубликованы фото модернизированного Ту-160 по поручению Путина

Госкорпорация «Ростех» опубликовала фотографии полёта стратегического ракетоносца Ту-160М, модернизированного по поручению президента России Владимира Путина. Самолёт взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев». Экипаж лётчиков-испытателей выполнил манёвры для проверки устойчивости и управляемости Ту-160М в воздухе, сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

Полёт проходил на высоте 600 м и длился около получаса.

uacrussia.ru

В рамках выполнения программы по государственному контракту между Минпромторгом России и «Туполев» в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на самолёт Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолёта, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, — говорится в сообщении.

Ту-160 — самый крупный и мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт с изменяемой геометрией крыла. Ту-160М — это модернизированный вариант Ту-160, программа их воспроизводства была развёрнута по решению Путина. Самолёт сохранил внешний облик предшественника, но был создан на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий.

Ранее сообщалось, что российские стратегические бомбардировщики Ту-160М и Ту-95М вооружат неядерным боеприпасом под названием «изделие 506». Это небольшая сверхточная крылатая ракета, способная поражать цели практически любой сложности с расстояния в тысячи километров.

Автором разработки является конструкторское бюро «Радуга», входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).