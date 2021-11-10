Ту-160М и Ту-95М оснастят сверхточной ракетой-невидимкой

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160М и Ту-95М вооружат неядерным боеприпасом под названием «изделие 506». Это маленькая сверхточная крылатая ракета, способная поражать цели практически любой сложности с расстояния в тысячи километров. Автором разработки выступило конструкторское бюро «Радуга», входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), пишут «Известия».

Как заявил изданию военный эксперт Дмитрий Болтенков, боеприпас, скорее всего, находится в высокой степени готовности. Возможно, он даже прошёл часть лётных испытаний.

По данным газеты, в контрактах по «изделию 506» на сайте госзакупок говорится об использовании «изделия 37Р». «37-е изделие» — это семейство малогабаритных двухконтурных турбореактивных двигателей ТРДД-50. Согласно информации из открытых источников, ТРДД-50 применяют на авиационных ракетах Х-55 и Х-101. «Изделие 506» получит специально доработанный двигатель этого семейства.

Как пояснил главред интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев, особенность данного двигателя заключается в том, что он работает на ином виде топлива. Вместо обычного авиационного керосина в таких аппаратах используются смеси «Децилин» и «Децилин-М», придающие оружию новые характеристики.

Это даёт возможность создавать компактные ракеты с большой дальностью полёта. В то же время это позволяет понять, что боеприпас будет дозвуковым. Скорее всего, в нём применены технологии малозаметности, как на Х-101/102, чтобы обеспечить внезапность удара и неуязвимость для ПВО, — подчеркнул Корнев.

Ранее стало известно о разработке в РФ авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности X-95. Она может войти в состав вооружения модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М и Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).