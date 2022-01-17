В Британии рассказали об «истинных» намерениях Кремля

Россия своими заявлениями о подготовке Западом провокации на востоке Украины с использованием химического оружия, пытается отвлечь противников от «истинной повестки дня», заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в статье для издания The Times. По его словам, действия Москвы являются результатом неправильной трактовки украинской истории Путиным и «несбывшихся амбиций» относительно Киева.

Бывшие советские республики не были «включены» в НАТО, а присоединились по собственному желанию. Кремль пытается представить НАТО как заговор Запада ради посягательств на его территорию, но на деле рост числа членов — естественная реакция этих государств на его вероломство и угрозы, — написал Уоллес.

Также он исключил то, что исторически Украина была частью России, так как эта страна существовала отдельно гораздо дольше, чем в её составе. Кроме того, по его мнению, украинцы, русские и белорусы не являются одним народом.

Ранее Уоллес исключил стремление НАТО взять Россию в кольцо в случае принятия Восточной Европы в свой состав. Он назвал российские опасения необоснованными и добавил, что соседи России стремятся вступить в Альянс по своей воле, так как видят угрозу с её стороны. По его словам, политика НАТО не направлена на целенаправленное расширение на Восток, а такое желание изъявили сами страны из соображений собственной безопасности.