В Британии прокомментировали слова главы Минобороны о «российской угрозе»

Читатели Daily Express прокомментировали заявление начальника штаба обороны Великобритании Николаса Картера, сообщившего об угрозе со стороны России из-за разработки ею новых мощных и передовых вооружений. Они посоветовали «не тыкать палкой в русского медведя» и не искать в нём источник угрозы.

Комментаторы заявили , что Путин не представляет угрозы для Великобритании, пока она не вмешивается в его планы относительно ЕС. По их словам, России даже не придётся прибегать к передовым вооружениям, чтобы сровнять Британию с землёй. Другие же считают более серьёзной проблемой поток мигрантов и сотрудничество с США, недоумевая, зачем было отправлять британскую группировку войск в Афганистан.

Я вот что вам скажу: хватит тыкать палкой в русского медведя, а то он может однажды больно ответить. И мало тогда не покажется! — пишет один из читателей.

Ранее глава штаба обороны Великобритании Николас Картер назвал Россию «критической угрозой» из-за разработки новых подводных лодок. По словам начальника британского штаба, разработка Россией новых подлодок вынуждает Лондон реагировать на «возникающие угрозы», и Британии необходимо проводить курс на сдерживание России в Северной Атлантике.