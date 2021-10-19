Британия назвала Россию «критической угрозой» из-за новых подлодок
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
03:32, 20 октября 2021
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com
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Глава штаба обороны Великобритании Николас Картер назвал Россию «критической угрозой» из-за разработки новых подводных лодок. Об этом он заявил на выступлении в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне, пишет ТАСС.
Мы вступаем в многополярный мир — эру постоянной конкуренции, которая ведётся нами с рядом авторитарных соперников. В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом, — заявил Картер.
По словам начальника британского штаба, разработка Россией новых подлодок вынуждает Лондон реагировать на «возникающие угрозы».
Северная Атлантика — это регион, которым нам необходимо очень внимательно заниматься, учитывая подводные разработки России. Нет сомнений в том, что нам следует проводить курс на сдерживание, — пояснил глава штаба.
Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия является «угрозой номер один» для его страны. В частности, британский министр посетовал на активность российских судов у границ королевства.