Британия назвала Россию «критической угрозой» из-за новых подлодок

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ФБР и прокуратура Бруклина несколько лет вели расследование в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски, в домах родственников которого в США проходят обыски. При этом остаётся неясным, связаны ли расследование и обыски, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Он [Дерипаска] также был предметом расследований ФБР и федеральных прокуроров в Бруклине на протяжении нескольких лет, — отмечает New York Times. Сотрудники ФБР 19 октября начали обыск в вашингтонском особняке,...