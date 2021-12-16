В Британии призвали Запад признать ответственность за кризис на Украине

Подход Запада, при котором Россия рассматривается как агрессор и «агент хаоса», скрывает опасные и дестабилизирующие действия стран НАТО, считает автор британского журнала Spiked Тим Блэк. По его мнению, в связи с этим западным государствам необходимо признать свою ответственность за кризис вокруг Украины для разрешения конфликта.

На самом деле, Россия здесь не главный игрок и уж, конечно, не агент хаоса. Наоборот, всё, что происходит на Украине и вокруг неё, — продукт давнего страха Москвы перед западной экспансией. Если здесь и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО, — написал Блэк.

Он подчеркнул, что НАТО проводят многочисленные учения у российской границы, а многие члены Альянса не упустили бы возможность расшириться до рубежей РФ.

Чтобы разрешить конфликт на Украине и вокруг неё, Западу сначала нужно признать собственную роль в этом кризисе. И вот тогда, возможно, он будет в состоянии понять Россию, а не просто демонизировать её, — отметил журналист.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что словам НАТО верить нельзя, а Москва будет ориентироваться на конкретные действия. Она также отметила, что Россия направила наработки по гарантиям безопасности Европы.