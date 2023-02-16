В Британии нашли нового виновника в начале конфликта на Украине Экс-посол Британии Брентон: Запад спровоцировал конфликт обещанием принять Украину в НАТО

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Бывший посол Великобритании в России Сэр Тони Брентон заявил газете Financial Times, что посол США в Москве предупреждал о том, что вступление Украины в НАТО будет встречено Россией очень болезненно, но Запад не обратил внимания на это и продолжил свою игру. Дипломат отметил, что это решение способствовало началу конфликта.

Вина Запада в том, что они отказались осознавать опасность своих действий. Посол США в Москве в 2008 году Билл Бернс сообщал Вашингтону, что вступление Украины в НАТО будет самой яркой из всех красных линий для российской элиты, — сказал Брентон.

Он допустил, что руководства западных стран намеренно проигнорировали эти предупреждения.

Министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак ранее заявил, что поддержка Германией президента России Владимира Путина якобы позволила России начать специальную военную операцию на территории Украины. Он добавил, что Берлин годами поддерживал Москву и «построил силу России». По его словам, главная задача Польши в настоящее время — «подготовить и укрепить потенциал польской армии». Он отметил, что конфликт на Украине не закончится скоро и призвал продолжать оказывать поддержку Киеву.