В Польше нашли нового виновника в конфликте на Украине Глава Минобороны Польши Блащак обвинил Германию в начале спецоперации России на Украине

Фото: US Joint Staff / Digital / Global Look Press

Министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак заявил в эфире польского телеканала Polsat, что поддержка Германией президента России Владимира Путина якобы позволила России начать специальную военную операцию на территории Украины. Он добавил, что Берлин годами поддерживал Москву и «построил силу России». По его словам, главная задача Польши в настоящее время — «подготовить и укрепить потенциал польской армии».

Германия годами поддерживала Путина. Нет сомнения, что они построили силу России, которая позволила Путину начать спецоперацию на Украине, — сказал Блащак.

Он отметил, что конфликт на Украине не закончится скоро и призвал продолжать оказывать поддержку Киеву.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что в скором времени иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины в зоне проведения Россией СВО, ждет «большая чистка». По его словам, украинская армия «истекает кровью», а западное оружие не поможет киевскому руководству. Он выразил уверенность в том, что Украина потерпит поражение.