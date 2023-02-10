В Бразилии назвали условия, при которых Россия завершит СВО на Украине Лула да Силва: РФ нужны минимальные условия для завершения конфликта на Украине

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Конфликт на Украине следует завершить мирными переговорами, при этом России должны быть предоставлены определенные минимальные условия. Об этом заявил президент Бразилии Лула да Силва в интервью CNN. При этом бразильский лидер подчеркнул, что Украина имеет право защищаться.

Россия — не маленькая страна. Необходимо дать России минимальные условия, чтобы прекратить войну. США прекратили войну во Вьетнаме. Это было непросто, но они это сделали, — сказал Лула да Силва.

Он не стал уточнять, о каких именно условиях может идти речь, но напомнил, что действия России на Украине уже обсуждались в Совете Безопасности ООН и получили соответствующую оценку. Теперь же следует искать пути, как исправить ситуацию, отметил политик.

Ранее Лула да Силва сообщил, что его страна не станет отправлять боеприпасы на Украину. По словам политика, Бразилия — страна мира. Свое заявление бразильский лидер сделал вскоре после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Бразильский президент также отметил, что надеется создать клуб стран, которые хотят построить мир на планете. С этой целью он планирует посетить в марте Китай.

В этой связи немецкие СМИ заявили, что позиция бразильского лидера Лулы да Силвы по вопросу военной помощи Украине и отношениям с Россией стала пощечиной для канцлера ФРГ Олафа Шольца.