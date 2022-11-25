В Бразилии мэра города расстреляли на рабочем месте Folha de S.Paulo: мэр бразильского города Лажеаду-ду-Бугре застрелен на рабочем месте

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Мэр бразильского города Лажеаду-ду-Бугре, расположенного в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул, Масиэл душ Сантуш был застрелен прямо на рабочем месте. Убийство произошло в четверг, 24 ноября. Об этом сообщает издание Folha de S.Paulo со ссылкой на данные полиции.

По информации правоохранителей, инцидент произошел около 11 часов по местному времени (19:00 мск). В кабинет чиновника ворвался вооруженный мужчина в маске и открыл огонь по префекту и находившемуся там же сотруднику горадминистрации. После этого злоумышленник на автомобиле скрылся в неизвестном направлении. Глава города погиб на месте, сотрудник администрации госпитализирован с огнестрельным ранением.

Это не первое преступление подобного рода в Лажеаду-ду-Бугре. В 2019 году там был застрелен глава местного управления здравоохранения. В тот раз подозреваемого удалось задержать прямо на месте преступления.

Мэр города Масиэл душ Сантуш был переизбран на этот пост в 2020 году.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 17 человек пострадали, когда автомобиль врезался в толпу сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару, протестовавших против результатов выборов 30 октября. В числе пострадавших минимум двое детей и трое полицейских.