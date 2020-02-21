https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Белоруссия рассчитывает к концу 2020 — началу 2021 года присоединиться к Всемирной торговой организации (ВТО), заявил заместитель министра иностранных дел страны Андрей Евдоченко.

Где-то в конце года — начале следующего года мы можем это выполнить (оформить членство в ВТО — прим. NEWS.ru), — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что для этого нужно завершить двусторонние переговоры к июню. После это полгода продлится административно-организационный период со сверкой текстов обязательств и проверкой двухсторонних договоренностей с каждой страной.

Евдоченко высоко оценил переговоры с Евросоюзом, на которых обсуждались вопросы применения экспортных пошлин и услуги, а также доступ к рынку сельхозпродукции. Кроме того, Белоруссия тесно координирует свои позиции с Россией. В Минске надеются, что по итогам вступления в ВТО не повторится ситуация, когда будет восстановлена граница для белорусских товаров.

Отмечается, что Белоруссия ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1993 года. На сегодняшний день все партнеры Белоруссии по ЕАЭС уже стали членами организации.

Политолог Марат Баширов считает, что Лукашенко ведёт себя непоследовательно, поскольку не может решить вопрос по нефтяной проблеме. Эксперт полагает, что глава Белоруссии нервничает после отказа Москвы дотировать экономику республики. Об этом сообщал NEWS.ru