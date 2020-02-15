Президент Белоруссии Александр Лукашенко нервничает после отказа Москвы дотировать экономику республики и поэтому непостоянен в действиях и высказываниях, считает российский политолог Марат Баширов.
Политолог отметил, что Лукашенко не может определиться с решением нефтяной проблемы и то грозит забирать часть купленных европейцами углеводородов, то говорит, что Минск уже качает техническое сырьё из нефтепровода «Дружба».
Такое поведение объясняется тем, что Россия отказалась поддерживать белорусскую экономику в ущерб своим нефтяным компаниям,
Как писал NEWS.ru, американское издание Bloomberg сообщило, что в конце 2019 года российский президент Владимир Путин якобы прямо предложил Лукашенко объединить союзные страны «в одну сверхдержаву», во главе которой оказался бы действующий глава РФ. В Кремле публикацию назвали недостоверной.
Лукашенко позже сказал, что якобы действительно получил предложение объединить государства в обмен на обеспечение Белоруссии углеводородами, но наотрез отказался.
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