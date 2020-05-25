В Белоруссии определены требования к иностранной безвозмездной помощи

https://static.news.ru/photo/e3226a16-9eb7-11ea-bd2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/naturell-10315240

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «Об иностранной безвозмездной помощи», сообщает пресс-служба главы государства.

В документе закреплены основные требования к порядку регистрации, налогообложения и использования соответствующей помощи, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что иностранное субсидирование может быть использовано на социально значимые цели, в частности, на оказание медицинской и социальной помощи, развитие библиотечного и музейного дела, обеспечение спортивным оборудованием. При этом это финансирование будет освобождаться от налогообложения по решению управления делами президента Белоруссии.

Кроме того, возможность использования помощи на иные цели будет определяться специально созданной межведомственной комиссией с одновременным принятием решения о предоставлении налоговых льгот.

При этом иностранная помощь не должна направляться на деструктивную деятельность в стране. Лукашенко напомнил, что именно за счёт гуманитарной помощи из-за рубежа выросла вся белорусская оппозиция с её антигосударственной деятельностью.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко возмутил отказ российской стороны предоставить свои полигоны для испытаний первого опытного образца белорусской ракеты, способной поражать цели на дальности до 300 км. Он призвал не становиться на колени перед россиянами.