Страны СНГ

Лукашенко призвал не становиться на колени перед россиянами

16:59, 22 мая 2020 32
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС

Президента Белоруссии Александра Лукашенко возмутил отказ российской стороны предоставить свои полигоны для испытаний первого опытного образца белорусской ракеты, способной поражать цели на дальности до 300 км.

При беседе с разработчиками такую реакцию Москвы глава республики назвал сигналом, передаёт пресс-служба политика.

Не надо перед россиянами становиться на колени, — подчеркнул Лукашенко.

Сейчас в Белоруссии освоена сборка китайских ракет. По словам лидера государства, в дальнейшем подобной зависимости быть не должно, ведь и это оружие никто «просто так не даст».

Лукашенко заявил, что к войне приходится готовиться в мирное время, так как её «никто не отменял». При этом он признал, что Белоруссии нет смысла разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием, писал NEWS.ru.

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