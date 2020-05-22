Лукашенко призвал не становиться на колени перед россиянами

https://static.news.ru/photo/42c846e4-9c37-11ea-9664-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС

Президента Белоруссии Александра Лукашенко возмутил отказ российской стороны предоставить свои полигоны для испытаний первого опытного образца белорусской ракеты, способной поражать цели на дальности до 300 км.

При беседе с разработчиками такую реакцию Москвы глава республики назвал сигналом, передаёт пресс-служба политика.

Не надо перед россиянами становиться на колени, — подчеркнул Лукашенко.

Сейчас в Белоруссии освоена сборка китайских ракет. По словам лидера государства, в дальнейшем подобной зависимости быть не должно, ведь и это оружие никто «просто так не даст».

Лукашенко заявил, что к войне приходится готовиться в мирное время, так как её «никто не отменял». При этом он признал, что Белоруссии нет смысла разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием, писал NEWS.ru.