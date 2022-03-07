В Белоруссии начался третий раунд переговоров между Россией и Украиной

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Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался в Беловежской Пуще, сообщило посольство РФ в Белоруссии. В числе ожидаемых тем — организация вывоза мирного населения по гуманитарным коридорам, организованным Россией, пишут РИА Новости.

Состав российской делегации остался без изменений: её возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Также в переговорах участвуют замглавы МИД Андрей Руденко, заместитель главы Минобороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.

Украину представляют советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников и другие политики.

Украинская делегация ранее прилетела в Белоруссию, её привезли вертолёты НАТО. Встреча пройдёт в Доме охотника, где проводился предыдущий раунд, туда уже прибыли российские делегаты.

Как сообщалось ранее, в числе обсуждаемых вопросов будет организация гуманитарных коридоров для вывоза мирного населения страны из таких городов, как Харьков, Мариуполь, Сумы и Киев.