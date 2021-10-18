В Белоруссии из-за COVID-19 приостановили плановую медпомощь в поликлиниках

Министерство здравоохранения Белоруссии приостановило оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках, сообщается на официальном сайте ведомства. Отмечается, что приказ подписан «с целью совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19».

Подписан приказ, которым временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения. В том числе речь идёт о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказании реабилитационной помощи, выполнении физиотерапевтических процедур, лечении в отделениях дневного пребывания, оказании плановой стоматологической помощи, — говорится в сообщении.

По состоянию на 18 октября в Белоруссии за сутки были зарегистрированы 1 956 пациентов с COVID-19, выписаны 1 170 пациентов. Всего с начала пандемии в республике были зарегистрированы 573 943 человека с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, выздоровели 546 415 пациентов.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Белоруссии составляет 97,2%. Сотрудники фонда подчеркнули, что не было выявлено ни единого случая тяжёлых нежелательных явлений после вакцинации или смертей после введения препарата «Спутник V». При этом Белоруссия стала первым государством, официально зарегистрировавшим вакцину и применившим её для массовой вакцинации населения.