В Белоруссии более 80 неонацистов осудили после президентских выборов

https://static.news.ru/photo/d0683422-b67c-11eb-b2b3-96000091f725_660.jpg Фото: prokuratura.gov.by

В Белоруссии после президентских выборов, прошедших в августе 2020 года, были осуждены более 80 неонацистов. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед.

По словам Шведа, в прошлом и нынешнем году к ответственности привлекли более 80 лидеров и участников нацистских и ультраправых организаций.

Это результат того, что извне пытаются в наше общество эти идеи нацизма протолкнуть, — заявил генпрокурор.

Он подчеркнул, что ещё несколько лет назад такие случаи были единичны и расценивались как нечто чуждое для белорусского общества. Однако статистика и результаты расследования дела о массовых беспорядках после президентских выборов в августе прошлого года говорят о том, что «назрела необходимость принять самые решительные меры».

Также Андрей Швед сообщил, что имеются сведения о ныне живущих нацистских преступниках, числившихся в списках гитлеровских карателей и принимавших активное участие в деятельности карательных батальонов на территории Белоруссии. В первую очередь речь идёт о литовских батальонах СС и Армии Крайова. В настоящее время в республике готовятся документы для того, чтобы с означенными лицами были проведены процессуальные действия в рамках уголовного дела о геноциде.

Ранее Андрей Швед заявлял о том, что Белоруссия в 2020 году столкнулась с попытками внедрения извне нацизма. Своё заявление генпрокурор сделал, комментируя принятый в стране закон о недопущении реабилитации нацизма и по вопросам противодействия экстремизму, который ранее подписал президент Александр Лукашенко.