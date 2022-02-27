В Белом доме заявили, что США и НАТО не угрожают России

США и НАТО не угрожают России, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передаёт РИА Новости. Она отметила, что Москва приводит силы сдерживания в повышенную готовность по причине несуществующих угроз.

Ни разу Россия не находилась под угрозой со стороны НАТО, со стороны Украины, — сказала Псаки.

По мнению Псаки, модель поведения президента РФ Владимира Путина на всём протяжении конфликта заключается в создании угроз, которых не существует, чтобы «оправдать дальнейшую агрессию».

Днём 27 февраля Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Он подчеркнул, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают не только нелегитимные санкции в экономической сфере, но и агрессивные высказывания в адрес РФ.