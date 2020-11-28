В Белом доме призвали сдать тесты на COVID-19 после Дня благодарения

https://static.news.ru/photo/388bf9a8-327f-11eb-b532-fa163e074e61_660.jpg

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс призвала сограждан сдать тесты на COVID-19 после Дня благодарения. Она также рекомендовала не приближаться без маски к пожилым родственникам.

Биркс заявила, что в администрации президента США Дональда Трампа озабочены тем, что может произойти в плане роста количества случаев после Дня благодарения. Традиционно в США он связан с поездками к родственникам.

Если вы молоды и собираетесь вместе, вам следует сдать тест через 5–10 дней. Вы должны осознавать, что можете заразиться, поэтому не стоит приближаться без маски к пожилым родственникам, — цитирует её ТАСС.

Кроме того, Биркс добавила, что призывает семьи носить маски даже в помещениях, а мэров и губернаторов проводить больше тестирований, чтобы «мы могли предотвратить рост числа госпитализаций».

Координатор Белого дома считает, что чаще всего масочный режим не соблюдается в барах и ресторанах. Она предложила администрациям штатов закрыть их.

Кроме того, она сообщила, что, возможно, со следующей недели будет проводить брифинги для команды избранного президента Джо Байдена. Они будут посвящены статистике пандемии по всей стране.

Ранее NEWS.ru писал, что работающий в США медик Александр Иванов предрёк глобальную вспышку коронавируса в ближайшее время. По его мнению, суточный прирост новых случаев заражения в Штатах может ускориться до 400 тысяч человек в сутки уже к 20 января.